科学家研发出可自我修复太阳能电池板，能大幅延长卫星寿命

IT之家 7 月 24 日消息，澳大利亚悉尼大学的科学家们开发出了一种具有自我修复能力的太阳能电池板，这种太阳能电池板可以逆转辐射对其造成的损伤，从而大大延长在轨卫星的使用寿命。这种太阳能电池板使用了钙钛矿，一种含有钙和钛的氧化物矿物，因其独特的性能而被一些人誉为“奇迹材料”。

几十年来，卫星一直依靠太阳能电池板利用光伏电池将阳光转化为电能，但是某些类型的辐射会导致它们每年损失高达 10% 的效率。以这样的速度，用不了多久它们就会变成无用的太空垃圾。

科学家们发现，当在真空中加热时，钙钛矿太阳能电池的辐射损伤可以逆转。在地球上的模拟测试中显示，降低效率的太阳能电池板在加热后可以恢复到原来的效率，而太阳恰好是一台完美的空间加热器。

IT之家注意到，新卫星正在以惊人的速度发射到太空。截至 2023 年 5 月，SpaceX 已经在轨道上部署了超过 4000 颗提供互联网服务的 Starlink 卫星，并计划总共发射近 12000 颗。

不过，这项突破并不能保护卫星和人造物体免受其他太空威胁。例如，去年 NASA 表示詹姆斯・韦伯望远镜被一颗相当大的微流星撞击，这次撞击导致该望远镜的整体性能出现了“微小可检测到的影响”。

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