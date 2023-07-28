比亚迪赵长江：腾势 N8 与 D9 DM-i 尊享型新车将于 8 月 5 日同步上市

IT之家 7 月 28 日消息，比亚迪腾势销售事业部总经理赵长江宣布，腾势 N8 汽车将于 8 月 5 日正式上市，腾势 D9 DM-i 尊享型新车将一同亮相。

赵长江表示，腾势 D9 DM-i 尊享型纯电续航达到 98 公里，并搭载 45kW 直流快充和 6kW 对外放电功能，后续几天将公布关于发布会的更多信息。此外，赵长江还透露，腾势 N7 车型将于本周末开启交付。

▲ 腾势 N8，图源腾势官方微博

据IT之家此前报道，腾势 N8 可选比亚迪主打性能的混动系统 DM-p，空调出风口等处配有“水晶组合套件”，搭载双 50W 手机无线快充，“配备以萤火虫斑点为设计灵感”的 128 色无极光幕、十点式按摩座椅，前排座椅背部配备双桌板且附带手机、水杯凹槽。

▲ 腾势 N8，图源腾势官方微博

腾势 N8 定位为“智能豪华全场景 SUV”，工信部申报信息显示该车将提供插电混动和纯电动两种动力版本，包含单电机前驱，双电机四驱两种驱动形式，长宽高分别为 4949 / 1950 / 1725 毫米，轴距为 2830 毫米，并有 5/6/7 座车型可选。

▲ 腾势 D9，图源腾势官网

腾势 D9 于去年 10 月开启交付，分别 DM-i 车型和 EV 车型。前者搭载骁云-插混专用 1.5T 涡轮增压发动机，两驱版两款车型的 NEDC 工况纯电续航分别为 50km 和 190km，NEDC 工况综合续航为 945km 和 1040km，四驱版两款车型 NEDC 工况纯电续航均为 180km，NEDC 工况综合续航均为 970km。

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