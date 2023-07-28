经典游戏《使命召唤 6》联机大厅现蠕虫病毒，动视紧急关闭官方服务器

IT之家 7 月 28 日消息，据外媒 Tom's Hardware 报道，知名经典游戏《使命召唤 6：现代战争 2（Call of Duty： Modern Warfare 2）》的多人联机大厅疑似出现蠕虫病毒，该蠕虫病毒已散播超过一个月，动视目前已经紧急关闭官方服务器，并从 Steam 平台暂时下架该游戏。

▲ 图源 使命召唤官方 X 账号发布的 X's

随着微软收购动视暴雪一案不断推进，大批吃瓜玩家纷纷开始下载动视暴雪知名经典游戏“怀旧”，IT之家发现，近日动视官宣“修复了许多老游戏的服务器”，以便于让玩家轻松参与《使命召唤 6：现代战争 2》的多人模式，然而服务器修复了，安全措施却并未能够跟上时代步伐，因此游戏服务器遭到黑客入侵并不意外。

外媒表示，早在今年 6 月底 Steam 讨论区就有用户发出警告，表示《使命召唤 6：现代战争 2》多人模式“带有病毒”，而后该用户进行分析，发现有黑客通过技术手段进入游戏大厅，在随机挑选一些受害者后，黑客通过一系列远程代码执行漏洞（RCE），在受害者计算机上执行恶意脚本，将用户的 DirectX 和声卡驱动等 DLL 文件替换为带有蠕虫病毒的版本。

▲ 图源 Steam

安全平台 VirusTotal 日前检测到这批蠕虫病毒，平台将它们分别命名为 Generic 和 BehavestLike。

VirusTotal 表示，在玩家的计算机遭到病毒感染后，若玩家继续前往多人游戏大厅与其他玩家联机，其他玩家也会遭到该蠕虫病毒感染。而外媒 Techcrunch 声称，目前至少有大约 600 名玩家感染了该蠕虫病毒。

▲ 图源 Techcrunch

安全平台 VirusTotal 表示，目前并不知道是哪位黑客发动这波攻击，而该黑客的目的也尚不清楚。而 Tom's Hardware 声称，目前只有 PC 版《使命召唤 6：现代战争 2》受到病毒影响，Xbox 玩家则不会受到该病毒的威胁，大可高枕无忧。

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