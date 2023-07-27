IGN 发起“最想在 Xbox 上复活的动视暴雪游戏”投票，《星际争霸》排行首位

IT之家 7 月 27 日消息，微软目前还深陷于 FTC 动视暴雪案中，而玩家们却早已认同动视暴雪将被微软收购的结果，并开始遐想微软将会在未来“复活”哪些经典动视暴雪游戏。

IGN 近日举行了一项名为“你最想让动视暴雪在 Xbox 上复活哪款游戏”的玩家投票活动，截至目前已有近 2 万名玩家参与。

IT之家将当前玩家的投票信息汇总如下，其中《星际争霸》获票最高，以下为各作品的得票率：

1、《星际争霸》34.7%

2、《吉他英雄》26.3%

3、《天诛》15.8%

4、《虐杀原形》11.2%

5、《Hexen》7%

6、《失落的维京人》4.9%

▲ 图源 IGN

考虑到部分小伙伴们可能对游戏《星际争霸》并不了解，以下是该游戏的简介：

《星际争霸》是暴雪娱乐制作发行的即时战略游戏，目前共推出了两代，在游戏中，玩家需要操控自己的队伍，在一张地图中面对敌人的攻击，并最终幸存下来获得胜利。

▲ 图源暴雪官网

游戏背景是在 26 世纪初期，位于银河系中心的三个种族在克普鲁星际空间中争夺霸权的故事，三个种族分别是：地球人的后人族（Terran）、一种进化迅速的生物群虫族（Zerg），以及一支高度文明并具有心灵力量的远古种族神族（Protoss）。

▲ 图源暴雪官网

该游戏是电竞文化的启蒙者之一，因此在业界赢得了一定的的知名度。

IT之家的小伙伴们最希望微软让动视暴雪在 Xbox 上复活哪款游戏呢？

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