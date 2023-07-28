中国信通院发布《2023 年二季度互联网投融资运行情况》研究报告，全球互联网投融资低迷

IT之家 7 月 28 日消息，据中国信通院 CAICT 官方公众号报道，日前，中国信息通信研究院政策与经济研究所互联网运行分析团队发布了《2023 年二季度互联网投融资运行情况》报告，其中显示，本季度含国内市场在内，全球互联网投融资低迷。

官方表示，该报告借助 CB lnsights 数据库，构建了一套互联网行业投融资研究框架，“可深入挖掘我国和全球行业投融资整体态势及重点领域情况，能够为行业趋势预测、热点问题预判提供重要参考”。IT之家整理汇总官方报告如下：

我国互联网投融资表现低迷。2023 年第二季度，我国互联网投融资为 10.1 亿美元（约 72.26 亿元人民币），环比下跌 30.5%，同比下跌 60.9%；披露的金额环比下跌 40.4%，同比下跌 69.8%。

▲ 图源 中国信通院 CAICT 官方公众号

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据悉，2023 年第二季度国内“企业服务”投融资活跃度大幅领先，占互联网细分领域中 68%；其次为“电子商务”，但仅占细分领域中的 20%。

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报告同时显示，受相关政策影响，2023 年第二季度“在线旅游”、“在线信息”旅游占比明显增长，但“文娱体育”、“电子商务”却明显下跌。

▲ 图源 中国信通院 CAICT 官方公众号

国际方面，全球互联网投融资在低位徘徊。2023 年第二季度，全球互联网投融资为 287 亿美元（约 2053.4 亿元人民币），案例数环比下跌 1.9%，同比下跌 30.4%；披露的金额环比下跌 12.6%，同比下跌 56.6%。

▲ 图源 中国信通院 CAICT 官方公众号

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具体细化，全球各国家地区投融资规模表现不一，2023 第二季度，美国、印度融资规模环比分别下降 32.6% 和 53.7%，英国、以色列、加拿大融资规模环比分别增加 19.5%、80.5% 和 254.6%。

▲ 图源 中国信通院 CAICT 官方公众号

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