雷柏科技：上半年营业收入 2.02 亿元，同比下降 9.24%

IT之家 7 月 29 日消息，雷柏科技发布 2023 年半年度报告，实现营业收入 20213.69 万元，同比下降 9.24%；实现归属于上市公司股东净利润 2057.83 万元，同比下降 28.81%。

IT之家从财报中获悉，影响雷柏经营成果同比上期变化的主要原因为：

全球经济增长放缓，需求不振，以及公司在报告期内筹备新品后续上市，未主动加大销售力度，整体产品销量有所下滑；

基于中长期战略，进行技术储备、新品筹备及市场推广，费用同比增加。

报告期内，雷柏主要从事消费电子产品的自主研发、设计及销售，RAPOO 品牌在海内外市场的产品主要包括游戏 V 系列、无线系列及新女性 Ralemo。

游戏类产品已推出 电竞 VT 与游戏 V 两大系列 ，涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄等品类 。

无线系列产品搭载 QI 无线充电功能，实现“无线充电 + 无线连接 + 多设备切换”的功能协同， 涵盖无线充电器、TWS 无线影音、 多功能扩展坞、电源适配器、摄像头等产品 。

新女性 Ralemo 聚焦女性移动办公场景，推出多彩办公键盘。

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