首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

雷柏科技：上半年营业收入 2.02 亿元，同比下降 9.24%

2023/7/29 0:20:26 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 29 日消息，雷柏科技发布 2023 年半年度报告，实现营业收入 20213.69 万元，同比下降 9.24%；实现归属于上市公司股东净利润 2057.83 万元，同比下降 28.81%。

IT之家从财报中获悉，影响雷柏经营成果同比上期变化的主要原因为：

  • 全球经济增长放缓，需求不振，以及公司在报告期内筹备新品后续上市，未主动加大销售力度，整体产品销量有所下滑；

  • 基于中长期战略，进行技术储备、新品筹备及市场推广，费用同比增加。

报告期内，雷柏主要从事消费电子产品的自主研发、设计及销售，RAPOO 品牌在海内外市场的产品主要包括游戏 V 系列、无线系列及新女性 Ralemo

  • 游戏类产品已推出电竞 VT 与游戏 V 两大系列，涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄等品类

  • 无线系列产品搭载 QI 无线充电功能，实现“无线充电 + 无线连接 + 多设备切换”的功能协同，涵盖无线充电器、TWS 无线影音、 多功能扩展坞、电源适配器、摄像头等产品

  • 新女性 Ralemo 聚焦女性移动办公场景，推出多彩办公键盘。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：雷柏科技外设

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用