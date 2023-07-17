ROG 外设新品即将上市：雷切 Pro 游戏手柄首发 699 元，白色龙鳞鼠标 799 元

IT之家 7 月 17 日消息，据华硕方面消息，全新 ROG 龙鳞月耀白鼠标和 ROG 雷切 Pro 游戏手柄即将上市开售，首发价分别为 799 元和 699 元。

据介绍，ROG 龙鳞月耀白采用了 54g 极致轻量化设计，人体工学设计，配备了 Omni 无线接收器，仅通过单接收器即可连接多台设备。

这款鼠标采用了 AimPoint 36k 旗舰级传感器以及 ROG 2 代即插式机械微动，使用寿命可达 7000 万次。其他方面，这款鼠标支持 SpeedNova 无线连接技术，续航时间可达 98.5 小时。

ROG 雷切 Pro 游戏手柄采搭配 RGB 灯带 + AURA SYNC 神光同步技术，支持三模无线连接，还支持物理扳机锁，并配备了 4 枚支持自定义编程的背键设计。

据IT之家此前报道，该手柄采用非对称摇杆布局，获得了微软 Xbox 官方授权，方向键部分改成了圆盘设计；Xbox 键顶部配有 2 英寸 OLED 屏，可以显示内容；整体为半透明外壳 + ROG 纹理花纹设计。

官方表示，两款新品将在 7 月 17 日首发预售开启，预售链接预计将在今晚上线。

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