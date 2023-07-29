索尼 PS5 蜘蛛侠限量版套装开启预订，599.99 美元

IT之家 7 月 29 日消息，索尼此前在圣地亚哥动漫展上宣布推出《漫威蜘蛛侠 2》限量版套装，今日在官网开启预订，套装售价 599.99 美元（IT之家备注：当前约 4296 元人民币），DualSense 手柄售价 79.99 美元（当前约 573 元人民币），主机面板售价 64.99 美元（当前约 465 元人民币）。

这款限定 PS5 主机以红黑撞色作为基础设计，被毒液黑侵蚀的红色象征了本作中毒液占据的巨大戏份以及其与两位蜘蛛侠的复杂纠葛。

套装包含限量版 PS5 主机、限量版 DualSense 无线控制器、游戏兑换码以及预购奖励，9 月 1 日发售。

预购奖励包括：

彼得阿拉克骑士套装（三种颜色）

迈尔斯暗影蜘蛛套装（三种颜色）

网络抓取工具提前解锁

+3 技能点

《漫威蜘蛛侠 2》将在 10 月 20 日发售，登陆 PS5 平台。

标准版售价 70 美元（当前约 498 元人民币）

数字豪华版售价 80 美元（当前约 570 元人民币）

典藏版售价 230 美元（当前约 1638 元人民币）

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