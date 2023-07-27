上汽与奥迪签署谅解备忘录，固态电池等技术将在智己 LS6 等新车型上逐步落地

IT之家 7 月 27 日消息，IT之家从上汽集团官方公众号获悉，上汽集团今日（7 月 27 日）宣布，已与奥迪公司签署谅解备忘录，双方将结合各自优势，加快上汽奥迪全新电动车型开发，满足中国客户对高端电动智能网联汽车的需求。上汽集团称，将充分利用自身技术优势，携手奥迪联合开发产品，开启合资合作新篇章，打造互利双赢新模式。

上汽集团称，基于长期以来建立的互利共赢合作关系，以及各自强大的创新技术实力，上汽和奥迪将积极拓展合作深度与广度，发挥协同效应，快速、高效地推出下一代电动车型，以进入新的细分市场。

上汽集团还称，随着电动智能全新时代的加速到来，中国乃至全球汽车市场正在经历前所未有的巨大转型。2023 至 2025 年，上汽 800V 碳化硅电轴、固态电池、整车中央协调运动控制器（VMC）、银河 3.0 智能车全栈解决方案等行业领先技术，将在以智己 LS6 为代表的新车型上逐步落地，为用户创造极致加速体验、极致安全体验、极致舒适体验、极致智能体验。

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