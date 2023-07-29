《幻想水浒传》精神续作《百英雄传》放出开发影像，游戏跳票至明年第 2 季度发行

IT之家 7 月 29 日消息，《百英雄传》是由《幻想水浒传》的制作团队开发，主打日式 RPG 特有的冒险要素，该作原定于 2022 年发行，随后跳票至 2023 年，制作团队现在宣布再次跳票至 2024 年第 2 季度发行。

《百英雄传》在 KickStarter 众筹平台上发布游戏更新，表示游戏已进入制作尾声，但为了能够给玩家带来更优质的游戏体验，需要更多的时间进行打磨，因此决定推迟发行时间。

开发商还发布了新的开发者视频，公布了 CJ、Isha 和 Garoo 的新造型。

IT之家在此附上游戏介绍如下：

《百英雄传》的设计初衷是以现代风格向玩家再现经典的 JRPG 游戏。准备好带领 100 多个可玩英雄，穿越至一个饱受战争摧残的世界，成为唯一的救世主。

我们的故事始于 Allraan 的一个角落，这是一片由具有不同文化和价值观的国家群所组成的富饶土地。

人类、兽人、精灵以及沙漠住民都围绕着剑和一件名为 "符文镜片" 的神器和剑不停上演着联盟与征战。

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