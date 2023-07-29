配水冷系统，映众推出 RTX 4090 iChill Frostbite Ultra / Pro 两款显卡

IT之家 7 月 29 日消息，映众（Inno3D）近日推出了两款装备水冷系统的 GeForce RTX 4090 显卡，分别为 RTX 4090 iChill Frostbite Ultra 和 RTX 4090 iChill Frostbite Pro 型号。

这两款 RTX 4090 显卡全身覆盖水冷头，可以更好地融入到定制 LSS 电路系统中。

IT之家注：其中 Frostbite Ultra 型号采用 24 + 4 相电源子系统，额定 TDP 为 500W，不过用户可以通过专有软件，功率限制提高到 600W。

GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Pro 显卡配有 1 个 LSS 水冷头，厚度为 1 个槽位，顶部不透明且无背光。需要说明的是，两款显卡都使用相同的电路板，只是 Pro 版本具有单插槽视频输出面板。

RTX 4090 iChill Frostbite Pro GPU 的宣传频率为 2520 MHz，额定 TDP 为 450W。

映众表示即将发售上述两款显卡，但并未公布售价和具体发售日期。

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