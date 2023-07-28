蓝宝石 RX 7900 GRE 超白金显卡上架：跑分超 RTX 4070，5499 元

IT之家 7 月 28 日消息，蓝宝石今日发布 RX 7900 GRE 超白金显卡，售价 5499 元，现已上架开卖。

官方表示，蓝宝石 RX 7900 GRE 超白金尺寸为 320×135×62 mm，搭载由一个 5nm 工艺的超大 GCD 以及围绕的 6 个 6nm 工艺的 MCD 构成的 RDNA3 架构核心。

蓝宝石 RX 7900 GRE 超白金 OC 采用 3 个 9 叶飞翼轴流扇，提供更大的风压和风量，优化设计使得噪音更低。双滚珠结构用以保障显卡全寿命状态下的稳定输出。全尺寸金属背板设计，内部散热采用 5 根优化复合热管，配合大型加厚鳍片，散热强悍。GPU 核心安装在高密度 14 层 2oz 铜 PCB 上，以配 GPU 核心和显存的电源要求，以及保证 PCB 在运行过程中的耐久性，导热效能大幅提升。

性能方面，经过官方实测，蓝宝石 RX 7900 GRE 超白金在 3DMark 跑分上领先 RTX 4070 12G。

IT之家整理 RX 7900GRE 规格如下：

这款显卡采用了 80CU 计算单元，拥有 5120 流处理器，加速频率最高可达 2245 MHz，拥有 80 个光线加速器，单精度计算性能为 46 TFLOPs，板卡功耗为 260 W。显存为 16GB 256bit GDDR6，无限缓存容量为 64MB。

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