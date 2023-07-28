AMD Radeon PRO W7600 工作站显卡曝光：32CU + 8GB 显存

IT之家 7 月 28 日消息，Geekbench 数据显示，AMD 正在准备一款 Radeon PRO W7600 工作站显卡。

如上图所示，这款显卡拥有 32CU 和 8GB 显存，规格与 RX 7600 基本相同。

据IT之家此前报道，AMD 现已推出 Radeon PRO W7900 和 Radeon PRO W7800 专业显卡，前者售价 3999 美元（IT之家备注：当前约 28633 元人民币），后者 2499 美元（当前约 17893 元人民币）。

参数方面，AMD Radeon PRO W7900 显卡旨在为严苛工作负载而设计，拥有 61 TFLOPS（FP32）峰值单精度性能，可在 SPECviewperf 2020 基准测试中提供 1.5 倍的更强几何性能。它还具有 48GB 的 GDDR6 显存，是前代显卡 32GB 内存容量的 1.5 倍。AMD Radeon PRO W7800 显卡则专为繁重的工作负载而设计，拥有 45 TFLOPS（FP32）峰值单精度性能和 32GB GDDR6 显存。

目前，AMD Radeon PRO W7000 系列工作站显卡暂未在国内上市。

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