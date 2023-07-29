报告称波音商业载人飞船项目 Starliner 累计亏损 11.4 亿美元

IT之家 7 月 29 日消息，波音公司于 2014 年和美国宇航局（NASA）签署了一份价值 42 亿美元协议，负责开发“星际客机”（Starliner）载人飞船，而根据波音公布的 2023 年第 2 季度财报，该项目已累计亏损 11.4 亿美元（IT之家备注：当前约 81.62 亿元人民币）。

根据 2023 年第 2 季度财报数据，公司再次亏损 5.27 亿美元，而 Starliner 项目导致了 2.57 亿美元，加上此前公布的 8.83 亿美元，该项目的总损失金额高达 11.4 亿美元。

NASA 在 2014 年与美国波音公司和太空探索技术公司（SpaceX）签署了共计 68 亿美元的合同，由两家私营企业分别建造“星际客机”和“龙”载人飞船，以增强美国的商业乘员运输能力（CCtCap）。

自 2020 年以来，SpaceX 的 Crew Dragon 太空舱已经为 NASA 完成了六次载人飞行，第七次使命计划于今年 8 月进行，第八次任务暂定于 2024 年 2 月进行。

但在 SpaceX 公司“龙”飞船已经投入使用的当下，波音公司的“星际客机”飞船研制工作却屡屡碰壁，发射任务一再推迟。

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