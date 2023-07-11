波音中国总裁谢利嘉年内退休，由高管柳青代理该职务

IT之家 7 月 11 日消息，波音公司宣布，已经效力公司三十多年、并在过去四年中担任波音中国总裁的谢利嘉（Sherry Carbary）计划于年内退休，资深高管柳青将代理波音中国总裁职务，领导在华战略、业务和合作，直至公司正式任命新的总裁。

IT之家从波音官方得知，柳青出生于中国辽宁省，曾担任福特汽车大中华区副董事长、福特汽车国际市场集团副总裁兼总法律顾问、克莱斯勒汽车及克莱斯勒-戴姆勒公司领导。代理波音中国总裁之前，柳青曾担任波音民用飞机集团飞行服务业务的领导，管理世界各地 15 个培训中心的近 5000 名员工。

谢利嘉拥有西雅图大学的工商管理硕士学位，以及东华盛顿大学的财经学士学位，此前担任波音民用飞机集团的民用飞行服务副总裁，领导着六大洲 15 个培训中心的近 5000 名员工。谢利嘉负责波音公司在中国的战略实施，还负责支持新业务和合作伙伴关系，企业社会责任相关工作，以及拓展波音与中国的利益相关方的关系。

值得一提的是，波音 737 Max 自从 2018、2019 年出现两次空难并导致 346 人遇难之后被全球多国禁飞，直到 2022 年才被部分国家允许复飞。

今年 1 月 13 日，波音 737 MAX 机型在中国恢复商业载客运营。截至 6 月末，中国 737 MAX 机队已经有约 90% 恢复了商业运营，其中一些飞机还被投放到了区域国际航线上，连接国内城市与中亚和东南亚地区的一些目的地。

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