中国气象局：到 2030 年人工智能气象应用发展水平进入世界前列

IT之家 7 月 29 日消息，中国气象局近日印发《人工智能气象应用工作方案（2023—2030 年）》，加快布局国产人工智能气象应用技术体系建设，强化人工智能技术应用基础支撑能力，建立健全人工智能气象应用政策环境，推动人工智能技术在气象观测、预报和服务中的深度融合应用，为监测精密、预报精准、服务精细提供新的技术支撑。

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IT之家从中国气象局官微获悉，该方案明确，到 2025 年，确定人工智能气象应用发展路线图，形成“542”整体框架布局，即初步建立人工智能大数据库、算力环境、算法模型、开放平台和检验评估的“五大基础”支撑；启动气象预报大模型等新兴技术研发，开展人工智能新兴技术与监测预警、预报预测、数值预报和专业服务“四大领域”融合；优化人工智能创新合作和人才培养，成果转化和知识产权保护的“两大保障”环境。到 2030 年，人工智能气象应用发展水平进入世界前列，业务能力建设取得重大进展。

中国气象局表示，根据人工智能气象应用发展路线图，中国气象局将在加强人工智能气象应用基础支撑能力建设、开展人工智能气象应用前沿科技研究、统筹推进人工智能研发和气象业务应用、优化气象人工智能应用政策环境等方面重点发力。

中国气象局将持续完善组织保障措施，加强顶层设计和组织领导，优化分工布局，强化支撑保障。各相关内设机构和直属单位将强化主动、互动、联动机制，推进研发资源合理配置、高效利用和开放共享，形成工作合力。

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