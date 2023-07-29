三部委印发轻工业稳增长工作方案，着力稳住电池等六大行业

IT之家 7 月 29 日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部昨日共同对外发布《轻工业稳增长工作方案（2023-2024 年）》，提出一批稳增长、促消费的重点举措，着力稳住家居产品、塑料制品、电池等六大万亿级规模行业。

IT之家从官方获悉，新印发的《轻工业稳增长工作方案》提出到 2023-2024 年，轻工业增加值平均增速达 4% 左右，规上企业营业收入规模突破 25 万亿元，培育升级 50 个规模 300 亿元以上轻工特色产业集群。

工信部相关负责人表示，下一步要着力稳住家居产品、塑料制品、造纸、皮革、电池、食品等六大万亿级规模行业，培育壮大老年用品、婴童用品、文体休闲用品、生物制造和预制化食品等市场空间大的新增长点。

对于电池行业，新印发的《轻工业稳增长工作方案》指出，要围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面，加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台，推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接，促进融通发展。

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