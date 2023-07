衣物晾干就变硬？别急，这其实是个物理问题

by 星影无疆

by 大道至简 bj

by 糖醋排骨

答:

其实不仅是袜子,很多含有棉纤维成分的织物例如毛巾在自然干燥后都会出现变硬的现象。导致这种现象的重要原因便是:附着在天然纤维素表面的束缚水层通过氢键作用使纤维间交联成网络。

图 1 天然纤维表面的束缚水层 | 图片源自 [1]

由于天然纤维素是由葡萄糖聚合形成的,分子结构中富含羟基,可以与水分子形成氢键形式的较强相互作用。于是,在 25°C 及 60% 相对湿度的条件下,棉花中还可以有高达 8% 的含水量。换言之,就是正常晾晒的棉质袜子、毛巾等织物中其实是残存着束缚形式的水的。而这种水会将不同纤维间联结成网络,使得纤维间不容易相对滑动,在宏观上表现为变硬。

图 2 纤维素的结构式

实验表明,如果在真空中加热强行去除所有的水分,织物会重新变软,而这在现实生活中是很难做到的。

图 3 清洗方式与最终硬度对比 | 图片源自 [3]

然而两种操作可以改善这一问题。其一是清洗后进行甩干再晾晒,这应该有助于减少棉织物中的水分含量。而其二是添加柔顺剂,其主要成分是阳离子表面活性剂,被证明可以防止束缚水形成交联网络。

参考资料:

[1] Igarashi T, Hoshi M, Nakamura K, et al. Direct Observation of Bound Water on Cotton Surfaces by Atomic Force Microscopy and Atomic Force Microscopy–Infrared Spectroscopy[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124(7): 4196-4201.

[2] Salem K S, Barrios N, Jameel H, et al. Computational and experimental insights into the molecular architecture of water-cellulose networks[J]. Matter, 2023, 6(5): 1366-1381.

[3] Igarashi T, Morita N, Okamoto Y, et al. Elucidation of softening mechanism in rinse cycle fabric softeners. Part 1: Effect of hydrogen bonding[J]. Journal of surfactants and detergents, 2016, 19: 183-192.

by 云开叶落