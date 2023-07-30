华硕无畏 Pro 15 2023 锐龙版笔记本今晚开卖：R9 7940H + RTX 4060，8999 元起

IT之家 7 月 30 日消息，华硕无畏 Pro 15 2023 锐龙版笔记本 7 月 31 日 0 点开卖，R9 7940H + RTX 4060 + 2.8K 120Hz OLED 屏配置，首发 9999 元。此外，这款笔记本还可选 1080p 144Hz 屏版本，首发 8999 元。

IT之家整理华硕无畏 Pro 15 2023 锐龙版规格如下：

这款笔记本搭载 R7 7940H 处理器，8 核 16 线程，加速频率可达 5.2GHz；独显为 RTX 4060，8GB 显存；配备 16GB LPDDR5x 内存和 1TB SSD。笔记本整机性能释放为 85W，CPU 性能释放 54W。

屏幕方面，这款笔记本搭载了 2.8K 2880*1620 OLED 屏，120Hz 刷新率，0.2ms 响应时间，100% P3 色域，亮度可达 600 尼特，对比度 100 万：1。

其他方面，这款笔记本轻约 1.7kg，17.9mm 厚，配备全功能 USB4 接口，搭载 70Wh 电池。

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