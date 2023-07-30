奇瑞捷途 X70 PRO 车型正式上市，10.29 万元起

IT之家 7 月 30 日消息，奇瑞捷途 X70 PRO 昨晚正式上市，共 7 个配置版本，提供 5 座和 7 座两种布局以及 2.0T+7DCT、1.6T+7DCT、1.6T+6MT、1.5T+6DCT 多种动力版本可选，指导价 10.29-15.99 万元。

外观方面，这款新车相比以往 X70 车系设计主要是前脸有所变化，整个中网呈现 X 造型，内部格栅也采用了大量的鳞片状镀铬装饰点缀，两侧雾灯通过一条黑色的贯穿饰条连接，并在其边缘处运用了红色装饰点缀。此外，新车还搭配了 LED 流星式贯穿尾灯、62 英寸全景天窗、电动后尾门等。

尺寸方面，捷途 X70 PRO 与现款的 X70 PLUS 保持一致，长宽高分别为 4749×1900×1720mm，轴距 2745mm，定位大七座 SUV。

内饰方面，它采用了两块 10.25 英寸双联屏，空调控制面本相比 X70 PLUS 有所调整，采用细长的触控按键布局。IT之家注意到，其车内保留大量实体按键，还采用了电子挡把，配有智能语音、手机无线充电等功能。

此外，捷途 X70 PRO 还配备 L2.5 级辅助驾驶功能，包含 360° 全景影像 + 180° 透明底盘、坡道辅助、碰撞预警、交通限速识别、盲区监测、并线辅助、开门预警、主动刹车辅助、车道保持、疲劳提醒以及自适应巡航系统等。

智能配置方面，捷途 X70 PRO 内置华为 HiCar，支持手机与智能双联屏互动；自带腾讯生态，拥有定制版腾讯车载微信、QQ 音乐、捷途路书、叮当语音、芒果 TV 等应用，同时支持手机 App 远程控制。

动力方面，这款车型搭载 1.5T、1.6T 和 2.0T 三种发动机，最大功率分别为 115/145/187kW，最大扭矩 250/290/390N・m，匹配 7 速湿式双离合变速箱，WLTC 油耗 7.96L / 100km，百公里制动距离为 36.5 米。

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