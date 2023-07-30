比亚迪宋 L 量产车谍照“曝光”，定位 B 级纯电猎装 SUV

IT之家 7 月 30 日消息，比亚迪揭晓了其新款 B 级纯电猎装 SUV—— 宋 L 的量产版伪装谍照，这款车目前正在吐鲁番做高温测试。

比亚迪此前在上海车展上展示了这款车的概念车，定位中型猎跑 SUV，隶属王朝网，此前的消息称会在四季度推出。

在技术方面，新车将基于 e 平台 3.0 打造，拥有腾势 N7 同款的全新 CTB 电池车身一体化技术，还有云辇 C 平台以及智能电四驱动力系统加持。

此前有爆料显示，比亚迪宋 L 入门版车型可能会搭载 313 马力的电动机，高配版或搭载综合参数为 530 马力的双电机动力系统。

这款车型外观基于王朝“先锋龙颜美学”设计理念打造，尾部造型有点像腾势 N7 的既视感，而前脸则采用了厚重下压的车头与前机盖上四条棱线组合，呈现出俯冲向前的十足力量感。

它还有封闭式中网，依然保留了龙须造型的贯穿式饰条，内置宋字 LOGO 和贯穿式头灯，并带有多种纵向线条的装饰，与纵向的头灯造型一起，提升了纹理和质感。

车身侧面，这款新车最显著的特征就是采用了流畅的溜背式造型，车身线条从 B 柱开始向下倾斜，整体视觉效果十分协调。

官方表示，该车配备有 265 40 / R21 的米其林 PS4 SUV 轮胎、铜金色制动卡钳、打孔刹车盘，从而为宋 L 的智能电四驱的强大动力服务。

除此之外，宋 L 基于 e 平台 3.0 打造，并配备 CTB 电池车身一体化技术、云辇智能车身控制系统等一系列技术。

目前暂时没有关于这款新车的更多情报，IT之家后续将保持关注，敬请期待。

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