比亚迪“B 级纯电猎装 SUV”宋 L 量产车亮相，有望提供传统 / 电子后视镜双版本

IT之家 7 月 28 日消息，长期关注比亚迪新闻的微博博主 @小迪快报 今日发布了一组比亚迪全新车型宋 L 的“官方路试谍照”。

图片显示，新车以覆盖伪装的形式出现，但拍摄角度、构图和场景更接近官方宣传图的手法。新车的定位是“B 级纯电猎装 SUV”，车头采用了比亚迪家族 Dragon Face 运用在纯电车型上的设计语言，车身侧面则显得柔中带刚，整体呈溜背姿态。

IT之家此前报道，比亚迪王朝网宋 L 概念车在上海车展全球首发。据官方介绍，宋 L 是一款集运动、力量于一身的猎跑型先锋 SUV，造型风格突破传统，以“光”为灵感，打造王朝新一代“先锋龙颜美学”。

配置方面，新车将搭载 e 平台 3.0、CTB 电池车身一体化技术、智能电四驱和云辇智能车身控制系统、“全新一代”的智能座舱。

需要注意的是，当时亮相的概念车搭载了电子后视镜，而此次亮相的测试车换回了传统形式的后视镜。随着国内有关法规开始允许车辆使用电子后视镜，这意味着宋 L 的量产版有望推出传统后视镜、电子后视镜两种版本车型。据此前官方透露，新车将于年内上市。

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