英飞凌正在试验可生物降解的 PCB，90% 组件可回收

IT之家 7 月 30 日消息，英飞凌官方宣布推出 Soluboard，这是一种基于天然纤维和卤素的可回收、可生物降解的印刷电路板（PCB）基材，由英国初创公司 Jiva Materials 开发。

IT之家从官方发现，当 Soluboard 浸入温水中时，聚合物会溶解、复合材料层会分层，留下可堆肥的有机材料，“剩余溶液”可以像废水一样安全处理，并且附着在电路板上 90% 的组件可以被回收。

图源英飞凌官网

Jiva Materials 首席执行官兼联合创始人 Jonathan Swanston 表示：“采用水基回收工艺可以提高贵重金属的回收率。” “此外，用 Soluboard 替代 FR-4 PCB 材料将导致碳排放量减少 60%，更具体地说，每平方米 PCB 可以节省 10.5 公斤碳和 620 克塑料。”

英飞凌利用 Soluboard 技术生产了三种不同的演示板，并计划在未来几年扩大其产品范围。

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