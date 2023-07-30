全球半导体由短缺变过剩，芯片巨头遭受重创

IT之家 7 月 30 日消息，新冠疫情期间，由于消费者在家购买电脑和手机等产品的需求激增，导致半导体供不应求，影响了汽车、游戏机等多种产品的生产，这种半导体短缺的局面一直持续到 2022 年上半年。

然而，随着经济放缓，半导体短缺已经转变为过剩。目前，两种主要用于笔记本电脑和数据中心服务器的存储芯片 ——NAND 和 DRAM 内存芯片出现了供应过剩的情况。这是因为在半导体短缺时，很多公司为了备货而囤积了大量的芯片。但是，当经济放缓后，智能手机和笔记本电脑等产品的需求大幅下降，这些公司就停止了订购芯片，转而专注于销售已有的库存。

“这导致了一个严重的‘牛鞭效应’，对于供应链后端的半导体制造商来说，原本高涨的需求突然消失了，因为终端市场停止了订购芯片，转而专注于销售已有的库存。”贝恩公司电信、媒体和技术部门的合伙人 Peter Hanbury 表示。

不过，并非所有类型的半导体都出现了过剩，汽车领域对芯片的需求仍然强劲。Hanbury 表示，一些专用芯片不容易替换，因此“它们的交货时间和价格正在改善，但仍然很高。”

IT之家注意到，半导体短缺帮助提高了芯片制造商的利润，其中包括全球最大的存储芯片制造商三星。然而在今年，三星及其竞争对手 SK 海力士和美光都遇到了困难。

三星周四表示，第二季度营业利润同比下降 95%。与此同时，SK 海力士在第二季度出现亏损，而去年同期则实现了盈利。全球最大的芯片制造商台积电也表示，第二季度净利润同比下降 23.3%，这是该公司四年来首次出现季度利润下滑。

展望未来，PC 市场看起来很疲弱，这可能会影响三星、SK 海力士和美光。对于台积电来说，全球智能手机市场 —— 其主要收入来源之一，也面临压力。

为了提高芯片的价格并减少市场上的供应，主要的存储芯片公司都宣布了减产计划。三星表示，预计下半年全球需求会恢复，其他公司也发表了类似的观点。然而台积电上周表示，预计客户仍将“继续进行库存调整”。

这些公司的复苏将取决于消费电子产品等终端产品的需求是否回升，但这又与宏观经济的复苏有关，而后者看起来还远未确定。

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