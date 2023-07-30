vivo 推出 6nm 自研影像芯片 V3，安卓首发 4K 电影人像视频

IT之家 7 月 30 日消息，vivo 今天下午举行了 vivo 影像盛典特别活动，正式推出全新自研影像芯片 V3。

据介绍，V3 首次采用 6nm 制程工艺，能效较上代提升了 30%。全新设计的多并发 AI 感知-ISP 架构和第二代 FIT 互联系统，降低功耗并显著提升了算法效果；同时能够灵活切换算法的部署方式，做到 V 芯片和 SoC 的无缝衔接。

在 V3 芯片的加持下，vivo 还推出安卓首发的 4K 电影人像视频，号称能够实现电影级焦外散景虚化、电影级肤质优化和色彩处理；并且还首次实现了安卓平台 4K 级的拍后编辑功能，用户可以先拍摄，然后在相册中无损调整虚化和焦点位置，实现如电影大师级别的切焦运镜。

此外，基于 vivo 与蔡司的深度联合研发，在下一代 X 系列旗舰机型主摄上，全新的蔡司 T * 镀膜将搭载 Multi-ALD 技术，进一步压低镜片之间的反射率，在可见光波段，中心反射率将由 0.2% 下降至 0.1%；较上一代 ALC 镀膜，反射率降低 50%，从而带来清晰的画面表现。

vivo 还称，和蔡司持续探讨全新的镜头设计，未来将推出符合全新标准“Vario-Apo-Sonnar”的⻓焦镜头，这是代表最高品质色差控制的 APO 设计首次应用于移动影像系统，显著提升变焦性能及质量。长焦镜头还采用了浮动镜组技术，浮动镜片组提供了超高的分辨率和对焦能力，可实现出色的微距拍摄效果；同时还具备奶油般的虚化效果。

vivo 称，在重庆的 3D 影像实验室自主搭建了影视级光场系统；可以重建出“毛孔级”的人体 3D 模型，实现虚拟环境下极具真实感的高保真渲染视效。官方称重点储备了三大人像 3D 感知算法能力，实现对人脸面部表情、人体姿态动作以及手势交互感知的精准捕捉和驱动。

vivo 还积极拥抱 AIGC 算法，探索高品质虚拟内容创作在人像拍摄场景的应用。它可以实现生成式人像风格，通过 vivo 手机就可以拍出虚拟与实景结合更为自然和谐的照片，可以让你在一次旅行中通过照片体验到春夏秋冬四季。借助 AIGC 算法，还可以实现丰富多样的人像属性编辑，如对光照、年龄、发型、表情等进行编辑。

vivo 还推出了 vivo 质感色彩，官方称浓郁的色彩与细腻的色阶过渡，对特定色彩的独立调校，致敬传统经典。目前 X90 系列已全部实现了 vivo 质感色彩的升级，X80 系列、vivo X Fold2 和 X Flip 两款旗舰折叠手机预计在 9 月升级 vivo 质感色彩。

IT之家附一图看懂 vivo 影像盛典十大影像创新技术：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。