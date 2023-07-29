微软警告称如果无法获得足够的 AI 芯片，数据中心服务可能会中断

IT之家 7 月 29 日消息，据 CNBC 报道，微软在近日发布的财报中，首次将有关 GPU 的内容添加到了数据中心服务出现中断的风险因素中。

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微软在财报中表示：“我们的数据中心业务发展取决于可建设土地许可以及可预测的能源、网络和服务器供应，包括图形处理单元（GPU）和其他组件的可用性。”

这是财报中提到 GPU 的三段文字之一，但在去年的报告中微软一次也没提到过 GPU。类似的表述也并没有出现在其他大型科技公司最近的财报中。

作为复杂合作伙伴关系的一部分，OpenAI 依靠微软的 Azure 云服务运行 ChatGPT 和各种 AI 模型的计算。微软还开始使用 OpenAI 的模型通过生成式 AI 来增强现有产品，例如 Outlook、Word 和 Bing。

这些努力以及对 ChatGPT 的兴趣促使微软寻求比预期更多的 GPU。微软已经开始在自己的数据中心之外寻求更多的 GPU 支持，此前微软与英伟达支持的 CoreWeave 签署了一项协议，后者将 GPU 作为云服务出租给第三方开发商。

与此同时，微软花了数年时间构建自己的定制 AI 芯片。IT之家此前报道，对 ChatGPT 的关注促使微软加快了其芯片业务的部署，谷歌、亚马逊和 Meta 都发布了自己的 AI 芯片。

微软 CFO 艾米・胡德（Amy Hood）此前在分析师电话会议上表示，微软预计本季度将持续增加资本支出，用于支付数据中心、网络硬件、CPU 和 GPU 的费用。

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