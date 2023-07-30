中国联通董事长刘烈宏辞任，此前被任命为国家数据局首任局长

IT之家 7 月 30 日消息，中国联通 7 月 30 日公告，刘烈宏因工作调动，向公司董事会提交书面辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。该辞任自 2023 年 7 月 30 日起生效。

IT之家注意到，7 月 28 日，据人力资源和社会保障部消息，任命刘烈宏为国家数据局首任局长。今年 3 月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，提出组建国家数据局。国家数据局由国家发展和改革委员会管理，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等职能。

目前，国家数据局尚未挂牌。据知情人士对澎湃科技透露，此次局长人选确定，意味着国家数据局的领导班底已明晰。

公开资料显示，刘烈宏生于 1968 年 10 月，是四川省成都市人，为在职研究生学历，管理学博士，享受“国务院政府特殊津贴”，是第二十届中央候补委员。刘烈宏在信息通信领域拥有 30 多年的经验。他于 1990 年在机械电子工业部以助理工程师的身份开始职业生涯，随后于 2004 年成为中国电子科技集团公司副总经理，5 年后晋升为中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理。8 年之后，也就是 2017 年，刘烈宏出任中国电子科技集团有限公司董事、总经理。

此次履新国家数据局是刘烈宏 5 年来的第四次职务调整。

2018 年 7 月，50 岁的刘烈宏从企业步入仕途，由中国电子科技集团调至中央网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“中央网信办”），出任中央网信办副主任、国家互联网信息办公室副主任。2020 年 6 月，刘烈宏担任工业和信息化部（以下简称“工信部”）副部长，是当时工信部最年轻的副部长，主要分管信息通信发展司、信息通信管理局、网络安全管理局、离退休干部局、地方通信管理局、中国信息通信研究院、应急通信保障中心等部门。2021 年 8 月，刘烈宏执掌中国联通，任董事长、党组书记。

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