中国联通无人机低空监管平台上线，可在线提交飞行计划申请

IT之家 7 月 17 日消息，中国联通研究院研发并推出了无人机低空监管平台，平台基于研究院 TAPaaS 能力引擎开发，支持空域资源申请、空域态势监控等功能，可为个人、企业用户提供飞行计划申请、放飞申请，为基地、飞行管理部门提供飞行计划和放飞审核审批及空域管理、空域态势监管、数据统计等服务。

IT之家从中国联通官方获取到，个人 / 企业用户可以在该平台提交飞行计划申请，通过填写无人机、飞手、申请空域、飞行空域底高顶高、飞行时间、任务性质、无人机第三者责任险等信息完成飞行计划申请。

飞行监管部门在收到个人 / 企业用户提交的计划申请后，可根据计划详情内容并结合实际情况，给予同意 / 驳回的批复。

个人 / 企业用户可随时跟踪计划申请审核审批状态。在飞行计划申请通过后，用户可于飞行计划开始时间前 1 小时，通过该平台或者 App 提交放飞申请。

飞行监管部门可查看本地空域的无人机飞行情况，包括所有无人机实时位置、无人机基础信息（机型、时速、飞手等）、数据统计（本日计划数、实际总数、正常飞行数、异常飞行数）、预警信息（黑飞情况、违规飞行情况）等。对于未申报计划、路线偏离、过高过低等情况进行及时警告处理。

中国联通研究院表示，该平台还可以对飞行业务进行统计，统计的内容包括飞行计划统计、放飞统计、审批统计以及飞行违规统计，并且支持按时间、按飞行队等条件快速筛查。

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