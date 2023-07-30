光荣特库摩 RPG 游戏《Fate / Samurai Remnant》公开全新宣传片，9 月 29 日登陆 Steam

IT之家 7 月 30 日消息，光荣特库摩公布《Fate》系列动作 RPG 新作《Fate / Samurai Remnant》全新宣传影片，Archer 和 Assassin 首次在影片中亮相，9 月 28 日登陆 PS5 / PS4 / Switch、9 月 29 日登陆 Steam，支持简体中文。

IT之家此前报道，运行游戏最低需要酷睿 i5-4460+ GTX 1060 3GB / RX 570 4GB、6 GB RAM+25 GB 存储空间、DirectX 版本 11。推荐配置为 i7-4770 / Ryzen 5 2600+ RTX 2060 6GB / RX5600XT 6GB、8 GB RAM+25 GB 存储空间。

《Fate / Samurai Remnant》Steam 售价 349 元，“DIGITAL DELUXE EDITION”捆绑包售价 590 元，点此购买。

早期购入特典：

捆绑包内容：

捆绑包含有游戏本篇的“Fate / Samurai Remnant”，以及“Fate / Samurai Remnant Season Pass”、“Fate / Samurai Remnant Digital Artbook & Soundtrack”等商品；追加剧情分别预定于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 7 月 31 日、2024 年 9 月 30 日前开放下载。

游戏简介：

庆安四年，江户。

自以血洗血的扰攘乱世终结以来，已过去数十年的光阴。

如今百姓正享受着这段太平之世的安稳时光。

然而一场由七人七骑间相互厮杀交织而成的“盈月之仪”，

却在盛世的暗处悄然拉开序幕，

并将居住在浅草的青年宫本伊织卷入其中 ——

为了获得能实现任何愿望的许愿机“盈月之器”，七名“御主”与七名拥有强大力量并在历史上留名的“从者”搭档，同其他对手相互厮杀，直至最后一组的仪式 ——“盈月之仪”。本作将从浪人“宫本伊织”以及突然出现在其面前的从者“Saber”的视角，描绘以江户为舞台展开的激战。