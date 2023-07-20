光荣特库摩《Fate/ Samurai remnant》中文试玩版亮相，最新宣传片公开

IT之家 7 月 20 日消息，型月（TypeMoon）与光荣特库摩联合推出的 ARPG 游戏《Fate / Samurai Remnant》今日亮相 BilibiliWorld PlayStation 展台，官方还在全球首次推出中文试玩版供线下玩家体验。

与此同时，PlayStation 官博还放出了游戏的最新宣传视频。

IT之家此前报道，这款游戏将于 9 月 29 日登陆 PC 平台，原生支持中文，运行游戏最低需要酷睿 i5-4460+ GTX 1060 3GB / RX 570 4GB、6 GB RAM+25 GB 存储空间、DirectX 版本 11，推荐配置为 i7-4770 / Ryzen 5 2600+ RTX 2060 6GB / RX5600XT 6GB、8 GB RAM+25 GB 存储空间。

游戏简介：

庆安四年，江户。自神君家康公开创幕府已有四十八载，德川治世如今已传到第四代将军家纲之手。虽然江户居民日益增加，一切欣欣向荣，但大名家的改易与解体，却也使街道上充斥着不少浪人，给太平之世蒙上了一层阴影───

位于江户浅草的长屋街上，住着一位名为宫本伊织的青年。身为大剑豪宫本武藏的养子兼弟子，伊织不愿选择仕途，日益精进自身剑术。

某日，伊织注意到自己的手背上浮现出未曾见过的印记。那是暗示他将会不知不觉地被卷入一场充满刀光剑影、阴谋算计的战役的征兆。

争夺万物的愿望机“盈月”之战───“盈月之仪”。参与仪式的七位“许愿者”，也就是御主。御主召唤至现世的七骑英灵，也就是从者。

此七人七骑的主从争霸战，现正揭开序幕。“───看来，你就是召唤我的人吧。”