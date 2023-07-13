光荣特库摩角色扮演游戏《玛莉的炼金工房 Remake》今日发售，Steam 国区 299 元

IT之家 7 月 13 日消息，《玛莉的炼金工房 Remake ~ 萨尔布鲁克的炼金术士～》今日正式发售，支持简体中文。
本作是一款由 GUST 开发，光荣特库摩发行的角色扮演游戏，登陆 PC、NS、PS4、PS5 平台，Steam 国区目前标准版 299 元，豪华版 424 元，所有 DLC 共计 128 元。
标准版包含游戏本体、《玛莉的炼金工房 Plus》、GUST EXTRA BGM 包、服装组合“另类穿搭”。
PS5 / PS4 和 Switch 版本的港服均为 412 港币（IT之家备注：当前约 378 元人民币），豪华版 576 港币（当前约 528 元人民币），PS 平台购买一次包含 PS5 和 PS4 双版本。
豪华版内容：
游戏本体
玛莉的炼金工房 Plus ～萨尔布鲁克的炼金术士～
GUST EXTRA BGM 包
服装组合“另类穿搭”
《玛莉的炼金工房》为“炼金工房”系列的第一部作品，于 1997 年 5 月 23 日发售，该作将作为系列 25 周年纪念作品全新重制。主要声优：池泽春菜、小杉十郎太、子安武人、立木文彦等。
画质全面更新，角色立绘、事件过场图全新绘制，立绘还加入了 2D 动画；
配合最新机种的硬件功能，扩充教学说明，改善操作与游戏性，强化调合、战斗的流畅度与演出，调整游戏平衡等；
新增无期限模式、角色交流事件与英格莉特老师的课题等多个可以深度体验故事的全新要素。
预购下载版可获得预购特典“实用道具组”，预购或购买实体版可获得实体版特典“特制双面封面”。
炎烧 × 10
诡雷 × 10
魔法草 × 20
赫贝尔湖水 × 20
加诺尼岩块 × 20
免费 DLC：
装饰品“25 眼镜”
《炼金工房》系列历代 BGM 包
游戏简介：
“炼金工房”系列的原点在 25 周年纪念之际完全重制！
以从学院顺利毕业为目标，炼金术与冒险同在，能做的事情数不胜数。
在炼金工房中悠悠度日，享受闲适生活的 RPG！
【故事】
玛丽是一名就学于王立魔法学校（通称：学院）的吊车尾学生，
某天，她从老师那里得到一间为通过毕业考试而准备的炼金术工房。
毕业考试的题目是，做出获得老师肯首的道具。
为此，玛莉必须提高炼金术的技术、收集调合材料，还要赚取雇佣冒险者、购买参考书和道具的资金…… 调合、战斗、委托，能做的事情不胜枚举！
要从哪里开始全凭玩家决定！自在随心游玩，设法从学院顺利毕业吧。
【本作的亮点】
■全新画面！用现代技术描绘出更加生动活泼的玛莉等人！
本作使用了全新的角色立绘、事件插图，并且加载了 2D 动画。
此外，登场人物及场景也实现 3D 模型化。在移动或探索等行动中，可爱的迷你角色们会来回走动。
■迎合当今潮流，更易上手游玩的“炼金工房”系列之原点
本作不仅保留原版简洁且高度自由的游玩感，还充实了教学与各种新元素的引导。
此外，城镇内的移动或采集等方式也修改为符合当今玩家的喜好，让玩家在游玩上更加轻松自如。
■追加多项丰富游戏体验的新要素！
本作追加诸多令人惊喜的全新要素，不仅是原版玩家，初次游玩“炼金工房”系列的新玩家也能乐在其中。
比如能悠闲游玩的“无限期模式”、与追加角色们的交流事件、有着华丽演出的必杀技等，帮助玩家进一步畅游充实精彩的游戏世界！
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