光荣特库摩角色扮演游戏《玛莉的炼金工房 Remake》今日发售，Steam 国区 299 元

IT之家 7 月 13 日消息，《玛莉的炼金工房 Remake ~ 萨尔布鲁克的炼金术士～》今日正式发售，支持简体中文。

本作是一款由 GUST 开发，光荣特库摩发行的角色扮演游戏，登陆 PC、NS、PS4、PS5 平台，Steam 国区目前标准版 299 元，豪华版 424 元，所有 DLC 共计 128 元。

标准版包含游戏本体、《玛莉的炼金工房 Plus》、GUST EXTRA BGM 包、服装组合“另类穿搭”。

PS5 / PS4 和 Switch 版本的港服均为 412 港币（IT之家备注：当前约 378 元人民币），豪华版 576 港币（当前约 528 元人民币），PS 平台购买一次包含 PS5 和 PS4 双版本。

豪华版内容：

《玛莉的炼金工房》为“炼金工房”系列的第一部作品，于 1997 年 5 月 23 日发售，该作将作为系列 25 周年纪念作品全新重制。主要声优：池泽春菜、小杉十郎太、子安武人、立木文彦等。

预购下载版可获得预购特典“实用道具组”，预购或购买实体版可获得实体版特典“特制双面封面”。

免费 DLC：

游戏简介：

“炼金工房”系列的原点在 25 周年纪念之际完全重制！

以从学院顺利毕业为目标，炼金术与冒险同在，能做的事情数不胜数。

在炼金工房中悠悠度日，享受闲适生活的 RPG！

【故事】

玛丽是一名就学于王立魔法学校（通称：学院）的吊车尾学生，

某天，她从老师那里得到一间为通过毕业考试而准备的炼金术工房。



毕业考试的题目是，做出获得老师肯首的道具。



为此，玛莉必须提高炼金术的技术、收集调合材料，还要赚取雇佣冒险者、购买参考书和道具的资金…… 调合、战斗、委托，能做的事情不胜枚举！



要从哪里开始全凭玩家决定！自在随心游玩，设法从学院顺利毕业吧。

【本作的亮点】

■全新画面！用现代技术描绘出更加生动活泼的玛莉等人！

本作使用了全新的角色立绘、事件插图，并且加载了 2D 动画。

此外，登场人物及场景也实现 3D 模型化。在移动或探索等行动中，可爱的迷你角色们会来回走动。

■迎合当今潮流，更易上手游玩的“炼金工房”系列之原点

本作不仅保留原版简洁且高度自由的游玩感，还充实了教学与各种新元素的引导。

此外，城镇内的移动或采集等方式也修改为符合当今玩家的喜好，让玩家在游玩上更加轻松自如。

■追加多项丰富游戏体验的新要素！

本作追加诸多令人惊喜的全新要素，不仅是原版玩家，初次游玩“炼金工房”系列的新玩家也能乐在其中。

比如能悠闲游玩的“无限期模式”、与追加角色们的交流事件、有着华丽演出的必杀技等，帮助玩家进一步畅游充实精彩的游戏世界！