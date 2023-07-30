英伟达 “RTX 4090 Ti” 原型显卡散热模块曝光：4 槽厚、22 根热管、三风扇

IT之家 7 月 30 日消息，一名闲鱼卖家上架了英伟达一款 RTX 40 顶级型号公版显卡的散热模块。此前传闻称，该模块将用在 RTX 4090 Ti 型号上，但最新的传闻称英伟达已经砍掉了 RTX 4090 Ti 显卡。

如上图所示，该散热模块采用了 4 槽厚的设计，风扇设计与其他 RTX 40 公版基本一致，但散热片中间新增了一个风扇，增强气流。该卖家称这款显卡采用了 22 根热管，垂直嵌入底部均热板。与普通显卡不同的是，这款散热模块的 PCB 是垂直于背板方向的。

据IT之家此前报道，可靠爆料人 kopite7kimi 表示 RTX 4090 Ti 可能已经被砍了，因此这款散热模块基本不可能在 RTX 40 系型号上使用了。

今年初的消息称 RTX 4090 Ti 将采用 18176 CUDA 核心，配备 96MB L2 缓存，搭载 24GB 24Gbps 的 GDDR6X 显存，功耗 600W。作为对比，英伟达现已推出的 RTX 4090 拥有 16384 CUDA 核心，配备 72MB L2 缓存，搭载 24GB 21Gbps 的 GDDR6X 显存，功耗 450W。

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