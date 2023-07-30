剧场版《数码宝贝大冒险 02》预告、海报公开，10 月 27 日日本上映

IT之家 7 月 30 日消息，剧场版《数码宝贝大冒险 02 THE BEGINNING》预告片、海报公开，将于 10 月 27 日于日本上映。

IT之家从预告片中了解到，除了大辅、V 仔兽等主角团外，本作的主角小和田瑠衣首次登场。预告片中投影了《数码宝贝》系列开始的舞台“光丘”，从《数码宝贝大冒险》的主角八神太一和妹妹光的出现开始，“不可替代的”羁绊“被展现出来”。

同时，天使兽、甲龙兽、天鹰兽等怀旧数码宝贝相继亮相，还有帝王龙兽（龙模式）、妖精兽、噬光兽等。

剧情简介：

这个世界充满了可能性。

在眼前展现的这几个世界时而让人感到希望，有时又令人觉得无情。

但是我们毫不犹豫地接受这些世界。

因为那是通往新冒险之路的篇章。

更是因为那是新的可能性的开始。

2012 年 2 月，东京铁塔上空出现了巨大的数码蛋。就在本宫大辅（20 岁）和 V 仔兽修行拉面技艺的时候，遇到了虽然拿着有裂纹的数码器，但身边没有搭档数码兽的迷之青年 —— 自称“我没有数码兽，我的搭档数码兽被我杀了，我是世界上最初和数码兽建立搭档关系的人类”。