报告：中国电视整机市场平均尺寸已突破 60 英寸

IT之家 7 月 31 日消息，根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶 TV 面板市场月度追踪》报告，2023 年上半年，全球大尺寸液晶电视面板出货 116.4M（百万）片，同比下降 8.6%；出货面积达 80.3M 平方米，同比微幅下降 0.6%。全球液晶电视面板的平均尺寸由 2022 年的 46.1 英寸增加到 2023 年上半年的 47.9 英寸。

报告称，今年上半年，中国大陆电视面板厂的出货总量达到 8145 万片，在全球市场的占有率刷新历史高值，达到 70%，较去年同期上涨了 2.7 个百分点，环比增长 3.5 个百分点。全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到中国大陆厂商。

大陆面板厂话语权的确立，主要受益于去年开始的韩系面板厂逐步退出，上半年日韩系面板厂出货总量同环比均下滑 40% 左右，合并市占率仅有 9.7%，较去年同期大幅下滑 4.9 个百分点，环比亦大幅下降 6.4 个百分点。

全行业唯一的头部（年出货过 6000 万片）厂商是 BOE（京东方）。其在 2023 年上半年出货约 2930 万片，同比下降 7.8%。但市场份额提升到 25.2%，同环比分别小幅提升 0.2 和 0.7 个百分点，稳居全球大尺寸 LCD TV 面板行业榜首。颈部阵营的一般的年出货在 4000-5000 万片。其中包括 CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创），三家面板厂排名稳定。

2023H1 全球液晶电视面板厂出货量排名，单位：百万片

上半年出货量第一的仍然是 32 寸，出货量约 2800 万片，同比大幅下滑 29.4%，市占率 24.1%，较去年同期大幅下降 7.1 个百分点。42/43 寸上半年排名第二，出货量约 2470 万片，市场份额 21.2%，同比提升 2.1 个百分点。55 寸和 50 寸分别排第三和第四，分别出货约 1690 万片和 1520 万片。65 寸出货约 1250 万片，同比增长 3.1%，市场份额达 10.8%，同比提升 1.2 个百分点。

IT之家注意到，报告还称，中国电视市场在 2023 年第一季度，65 寸的市场占比已经超越 55 英寸，成为第一大尺寸。至 2023 年 6 月，中国整机市场平均尺寸已突破 60 英寸。

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