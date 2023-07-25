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2024 款小米 Redmi A 系列电视新增 55 / 70 英寸版，到手价 1449 元 / 2299 元

2023/7/25 14:24:23 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 小李飞刀1号 的线索投递！

IT之家 7 月 25 日消息，2024 款小米 Redmi A 系列电视新增 55 英寸、70 英寸两个版本，到手价分别为 1449 元和 2299 元

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2024 款小米 Redmi A 系列电视 55 英寸、70 英寸版均配备 4K 全面屏，分辨率为 3840x2160，支持 60Hz 刷新率，采用 Unibody 金属一体机身、10.7 亿色彩，可降低频闪。

该系列电视内置 2 x 10W 扬声器，自带双风管低音增强，支持 DTS 音效解码。机身内置四核处理器，1.5GB+8GB，支持 2.4GHz WiFi 连接，支持小爱同学

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接口方面，2024 款小米 Redmi A 系列电视配备 2 个 USB 接口、2 个 HDMI 、1 个 Network 网线接口、1 个 AV Input 机顶盒接口、1 个 Antenna 有线电视接口、1 个 S / PDIF 音箱接口。

IT之家附上 2024 款小米 Redmi A 系列电视售价：

  • 43 英寸 818 元

  • 55 英寸 1449 元

  • 65英寸 1999 元

  • 70 英寸 2299 元

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关键词：Redmi A小米 电视

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