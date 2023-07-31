马云最新动作曝光：布局农业板块

IT之家 7 月 31 日消息，信息显示，近日一家名为一米八海洋科技（浙江）有限公司成立，注册资本高达 1.1 亿，该公司的法定代表人为邓中华；经营范围涵盖水产养殖、食品销售、水产品冷冻加工、海上风电相关系统研发等领域。

目前，一米八海洋科技（浙江）有限公司有六位股东，其中，1.8 Meters 公司为实际控制人，持比股例为 80%；大股东包括，杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司、胡晓明，持股比例分别为 10%、5.5%；还包括三位持股比例 1%-2.5% 不等的自然人股东。其中，杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司，成立于 2019 年，该公司的实际控制人为马云，持股比例达 99.9%。因此，上述投资被认为是马云最新的投资动向。

另据证券时报报道，据不完全统计，“一米八”系公司已达四家。鉴于“一米八”公司多名高管与阿里系员工同名，且马云间接持股一米八海洋科技（浙江），业内猜测，“一米八”系公司不排除是阿里旗下的新业务板块，瞄准的则是智慧农业、智慧渔业等方向。

IT之家注意到，近年来，马云还前往荷兰、日本、泰国等多个农业研究机构考察农业渔业技术。2023 年 1 月，马云到访泰国曼谷考察正大集团，“农牧食品”正是正大集团核心业务之一。

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