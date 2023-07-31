雷柏与原相开启战略合作：鼠标更新高级定制版 3395 传感器，老款也能升级

IT之家 7 月 31 日消息，外设厂商雷柏日前宣布，该公司 2023 年初与原相科技达成战略合作，打造高级定制版 3395 光学引擎，提高配置高度，共同校调，开放 11 档静默高度驱动可选。

同时，雷柏旗下游戏鼠标所有原 3395 引擎均为原相高级定制，在更新驱动软件版本和鼠标、接收器固件后，均可享受此功能。

IT之家注：静默高度（LOD）是指鼠标从追踪表面（鼠标垫、桌面等）抬离后，指针光标完全失去响应的高度。

不同的静默高度可以满足不同玩家在不同界面游戏时，抬起鼠标及移动中所需要的稳定性，对于激烈的竞技游戏有着较大的影响。如果静默高度过高，就会导致鼠标抬起后还未完全放下时，屏幕中的光标追踪飘忽和抖动，影响玩家的快速定位和手感。

雷柏表示，固件升级开放后的 11 档静默高度，在原有的静默高度 1mm 和 2mm 两档，升级为 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0 共 11 档静默高度选择，进一步提高微操的精准度，更好地匹配竞技玩家的操作需求，解决指针抖动、虚飘、迟钝等定位问题。

当前已上市支持 11 档静默高度开放的雷柏游戏鼠标型号有：VT9PRO、VT9S、VT960PRO、VT950PRO、VT3S。

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