新版 Outlook 应用 8 月起取代 Windows 原生邮件和日历，需订阅微软相关服务才能使用

IT之家 7 月 24 日消息，IT之家在上月曾报道，微软正在开发全新的 Outlook 应用，并预计将在 2024 年底代替 Windows 原生的邮件和日历应用。

▲ 图源 微软

而微软近日悄然加速了这一替换过程，在 Microsoft 365 MC650424 公告中，微软表示，今年 8 月起，将自动把 Windows 系统上的原生邮件和日历应用替换为新的 Outlook，但用户仍可自行安装回旧版原生应用。

据悉，微软从去年 9 月开始测试新版 Outlook，该应用整合了当前 Windows 中的邮件、日历、通讯录功能，类似于 Windows 8 时代早期“所有信息汇于一处”的 Hub 设计，但更强调功能性。

而使用新版 Outlook 应用实际需要订阅 Microsoft 365 或 Office 365 服务，换句话就是，在未来，必须要每月付费才能使用微软提供的邮件、日历、联系人服务。

微软此前表示在 Windows 原生邮件与日历应用被淘汰后，没有订阅的用户“只能在网页版 Outlook 中管理他们的邮件和日历”，但耐人寻味的是，在 macOS 平台，微软同样推出了新版 Outlook 应用，用户并不需要订阅即可使用邮件与日历功能。

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