宇宙向我们提问：詹姆斯・韦伯望远镜拍到神秘的问号状物体

IT之家 7 月 31 日消息，欧洲航天局（ESA）的詹姆斯・韦伯太空望远镜（JWST）团队近日发布的一张图片显示，JWST 在深空中发现了一个巨大的“宇宙问号”。

这张图片展示了两颗正在形成的年轻恒星，被称为赫比格-哈罗 46/47，位于地球距离 1470 光年的船底座。这两颗恒星被一层物质环绕，这些物质在数百万年的时间里不断地向恒星输送能量，促进它们的生长。IT之家注意到，在这两颗恒星的下方，图片的背景中，有一个形似问号的物体，仿佛宇宙在向我们提问。

这个问号状的物体到底是什么呢？目前还不清楚，但它的颜色和形状可以给我们一些线索。负责 JWST 科学运行的巴尔的摩太空望远镜科学研究所（STScI）的代表称，“它可能是一个遥远的星系，或者是两个相互作用的星系（它们的相互作用可能导致形成了扭曲的问号形状）。”

根据 STScI 的说法，如果物体在 JWST 图片中呈现出红色，说明它距离我们非常遥远。值得一提的是，这可能是天文学家第一次看到这个宇宙问号。“这可能是我们第一次看到这个特殊的物体，”STScI 补充说，“要确定它是什么，需要更多的后续观测。韦伯望远镜向我们展示了许多新的、遥远的星系 —— 所以还有很多新的科学工作要做！”

伊利诺伊州立大学物理学助理教授马特・卡普兰称，这个物体可能是两个正在合并的星系，还有很多其他可能性，但不会是恒星，因为恒星会像 JWST 图片中那样由于镜面反射而产生向外散射的八角形尖刺。

由于 JWST 具有高分辨率近红外成像能力，能够窥探到宇宙最遥远的角落，发现距离地球 1340 万光年、在大爆炸后仅 4.2 亿年就存在的星系。根据 STScI 的说法，在 JWST 运行的第一年里，已经有超过 750 篇使用 JWST 数据的同行评审的科学文献发表，这颗望远镜还将继续为我们带来更多令人惊叹的发现。

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