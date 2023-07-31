FBI 警告：使用 AI 发动网络攻击的黑客数量正在以惊人的速度增加

IT之家 7 月 31 日消息，据 pcmag 报道，在上周五与记者的电话会议上，美国联邦调查局 FBI 就人工智能程序辅助的网络攻击泛滥发出了严厉的提醒和警告。

据 FBI 称，使用 AI 技术进行网络钓鱼攻击或恶意软件开发的黑客数量正在以惊人的速度增加，而且他们的行动造成的影响只会越来越大。

图源 Pixabay

报道称，一位 FBI 高级官员表示：“我们预计，随着时间的推移，AI 模型的应用越来越广泛，这些趋势也将会增加。”

FBI 没有透露犯罪分子正在使用的具体 AI 模型。但这位官员指出，黑客正在倾向于免费、可定制的开源模型，以及黑客私人开发的 AI 程序，这些程序在犯罪网络中收费流通。

这位官员补充说，经验丰富的网络犯罪分子正在利用 AI 技术，开发新的恶意软件攻击和更好的传播方法，包括使用 AI 生成的网站作为网络钓鱼页面，可以秘密地传播恶意计算机代码。同样的技术正在帮助黑客开发可以逃避防病毒软件的多态恶意软件。

上个月，FBI 还警告称，诈骗者正在使用 AI 图像生成器来制作受害者的虚假不雅照，从而向他们勒索金钱。

这些不同的人工智能驱动方案的确切规模仍不清楚。但在今天的电话会议中，FBI 特工补充说，该机构看到的大部分案件都涉及犯罪分子使用 AI 模型来支持他们的传统犯罪计划，包括试图利用 AI 语音克隆技术通过电话来诈骗亲人或老年人。

据IT之家此前报道，安全分析公司 SlashNext 表示，有黑客已开发出了一款名为 WormGPT 的 AI 工具，黑客声称“该 AI 工具没有任何限制，专为协助网络犯罪分子而设计，可以自由生成一系列恶意代码，或创建网络钓鱼攻击”。

SlashNext 表示，WormGPT 最早在今年 3 月首次出现，并在 6 月推出了正式版本，黑客当下正在对外销售该 AI 工具的使用权限。

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