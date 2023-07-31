坚果 N1 Air 三色激光云台投影仪上架，首发价 3099 元

IT之家 7 月 31 日消息，坚果（JMGO）N1 Air 三色激光云台投影仪现已上架京东，商品页面显示为 3099 元，将于 8 月 1 日晚八点开启预售。

据介绍，这款投影搭载 MT9 系旗舰新品，采用了万元级 MALC 目氪三色激光光机，拥有 110% BT.2020 超广色域、1300:1 高对比度、上下 127° 超大投影角度、700CVIA 流明亮度，而且号称“0 有害蓝光”。





它还采用了大音腔 + 双侧音响设计，可带来发烧友级别丹拿 HiFi 音质，包括 370CC 大音腔、55Hz 低音、双侧喇叭、环绕式发声。

此外，坚果与苹果御用设计公司 Frog 联手设计，为它带来了强大的游戏引擎以及四大空间，还可提供三种观影模式，提供 HDMI 2.1 接口，内置 3+32GB 存储，拥有 26dB 以下低风噪、LSR 动态消散斑、全局 MEMC 等功能，提供了杏仁白、冰盐蓝两种配色，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看更多详情。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。