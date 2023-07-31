印尼称比亚迪和五菱汽车将在该国设立电动汽车工厂

IT之家 7 月 31 日消息，印尼投资部长 Bahlil Lahadalia 周一在记者会上表示，比亚迪、五菱汽车以及其他电动汽车生产商将在印尼建厂。他还透露，印尼政府在考虑更多税收优惠措施以吸引电动汽车生产商。

▲ 图为印尼政府官网新闻

“感谢上帝，我们决定加快发展电动汽车的投资。现在的情况是，已经运营的现代汽车未来将与比亚迪、五菱及其他几家汽车制造商一起进入印尼。”

Bahlil 表示，为了鼓励这项投资，政府正在从监管和集约化的角度准备一系列综合措施，包括减税等。

“早些时候我们讨论了如何与其他国家竞争，例如泰国，然后是马来西亚。因为如果我们不立即讨论这个问题，那么我们肯定会落后于邻国，”他说。

对于购买电动车的激励计划，Bahlil 表示，政府将削减一些程序，使人们更容易获得电动汽车。

上周，印度尼西亚总统佐科（Jokowi）访问中国并受到了郑重接见，而印中两国元首也积极讨论了多项议题，特别是加强两国经济合作方面。

在周五的会议上，佐科总统还向投资者推销了对 EV 供应链、可再生能源和新资本项目的投资。他还要求中国投资者积极在印尼投资，并承诺政府将帮助他们解决在这个过程中所面临的挑战。

“如果你在这个领域遇到任何问题，无论是土地清理还是许可证，请把它交给我们。[...] 我们会接受并解决你提供的所有信息，”佐科说道。

他还补充说，印尼已经制定了政策来支持其绿色经济驱动，并指出如果印尼的企业能达到适当的标准，它们就能在全球市场上生产出“优质产品”，具有更高的价值。

在这次会议之前， 印尼海洋事务和自然资源协调部长卢胡特・潘贾坦 (Luhut Pandjaitan) 周二表示，印尼正在为国内的电动汽车制造商制定激励措施，并希望获得比亚迪和特斯拉等大公司的投资。

他当时提到，他计划于周四在中国成都与比亚迪的高管会面（并计划于 8 月 3 日在美国加州会见特斯拉首席执行官埃隆・马斯克），以跟进关于在印尼进行投资的讨论，但具体细节并未见报。

卢胡特表示，“我们即将敲定对印尼电动汽车投资的激励措施。目前，该措施正在等待印尼总统佐科的批准。”事实上，印尼此前已经针对电动车推出了一系列优惠政策，例如为每辆在国内生产的电动汽车最高提供 5000 亿美元（IT之家备注：当前约 3.58 万亿元人民币）的补贴，并宣布将纯电车型的增值税从 11% 下调至 1%。

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