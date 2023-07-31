英国电信：将推行“电话亭改造电动汽车充电桩”计划

IT之家 7 月 31 日消息，爱尔兰最大的私人电动汽车充电网络 EasyGo 在去年宣称“将在城镇和乡村建设直流快速充电桩”，IT之家曾报道，该公司计划将废旧电话亭改造为充电桩，但这项计划却最终因相关政策及预算问题被临时搁置。

▲ 图源 EasyGo

据外媒 eeNews 报道，英国电信目前对该计划展现出了一定兴趣，并表示将“效仿”爱尔兰 EasyGo 公司的这项计划，在英国北爱尔兰地区进行试点，具体方案将交由英国电信旗下的初创企业 Etc. 进行。

据 Etc. 表示，他们将在近期进行相关技术试点，并在确定商业落地方案，Etc.宣称，目前北爱尔兰有 9 万个电话亭，而其中有 6 万个可以改造为电动汽车充电桩。

Etc. 董事总经理 Tom Guy 表示：“英国将在 2030 年开展《燃油车销售禁令》，但目前英国只有约 45000 个公共充电桩，因此当务之急便是增加充电桩的数量”。

据悉，这项全新计划电动汽车充电试点的第一阶段计划于 2023 年秋季启动。英国电信同时表示，除北爱尔兰外，Etc. 也计划在英国其他地区推行“电话亭改造充电桩”方案，英国当地民众很快就能够使用这些新充电桩为他们的汽车充电。

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