丰田汽车在华最大研发基地将更名，强化本土智能化和电动化研发

IT之家 7 月 31 日消息，丰田汽车今日通过官网推出一系列措施，加速在华智能化和电动化发展，以增强中国市场竞争力。

▲ 图源 丰田汽车官网

丰田汽车的一系列举措包括：

丰田汽车中国最大的研发基地 —— 丰田汽车研发中心（中国）有限公司从 8 月 1 日起将更名为丰田智能电动汽车研发中心（中国）有限公司（IEM by TOYOTA）。

将中国现有三个合资研发公司（一汽丰田汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司）的工程师派遣到 IEM 主导的开发项目中。

在电动化方面，以多途径为核心实现碳中和，加强本地化电动汽车（含 BEV、PHEV、HEV、FCEV）的开发。

在智能化方面，加快推进智能座舱的本地化设计和开发，通过空间设计和 AI 运用，以及更适合中国实际的自动驾驶和先进安全功能，为用户带来更好的驾乘体验。

无论是电气化还是智能技术，丰田都将通过“培育本地供应商”、“审视零部件设计”、“改革制造技术”三方面举措，努力大幅降低制造成本，以增强竞争力。

丰田中国事业部总经理上田达郎表示：“中国市场正在以前所未有的速度发展，为了在中国市场生存下去，丰田上下将作为一个整体共同努力，改变我们的工作方式和我们对 IEM 的思考方式。我们将迎接挑战，推动本土化发展，迅速开发并提供令中国消费者满意的有竞争力的产品，这些努力不仅将回馈中国市场，也回馈世界。”

IT之家此前报道，丰田 6 月在中国市场新车销量为 17.45 万辆，同比下降 12.8%，这是三个月来首次出现负增长。此外，1-6 月丰田在华售出 879400 辆新车，同比下降 2.8%。

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