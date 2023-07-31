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消息称法拉第未来 FF 91 车型有望提前展开第二阶段交付，北京时间 8 月 1 日开始

2023/7/31 17:55:31 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 31 日消息，据《证券时报》记者今日援引接近法拉第未来（Fraraday Future，下称 FF）的消息人士报道，FF 已完成所有合规及系统测试，包括成功通过联邦机动车安全标准（FMVSS）碰撞测试要求，即正面、侧面和背面碰撞测试

此外，FF 品牌的首款车型 FF91 将于北京时间 8 月 1 日提前开启 FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段交付，8 月上旬开始向首批共创用户交付

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IT之家此前报道，FF 曾于 6 月中旬宣布，FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段“FOP 共创交付”交付时间从 2023 年第二季度末更新为 2023 年 8 月。据悉，法拉第未来表示，旗下首款车型 FF91 由于“一家供应商的时间限制”，以及受车辆“强化安全测试”中“额外系统测试”环节完成时间影响，导致最终交付时间有所推迟。

在 5 月 31 日举行的 FF 91 & 法拉第未来 Future 2.0 终极发布会上，法拉第未来正式发布了旗舰车型 FF91，并宣布 FF 91 2.0 Futurist Alliance （FF 91 2.0 未来主义者联盟版）售价为 30.9 万美元（当前约 221.6 万元人民币）

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FF91 最早在 2017 年亮相，当时法拉第未来承诺将在 2018 年投产，但这一计划一再推迟，直到五年后才实现。FF91 的规格也十分强悍，142 千瓦时的电池能提供 381 英里（约 613.16 公里）的 EPA 续航里程，CLTC 标准下具有 800+km 的续航里程，三电机最大 1050 马力，火箭模式下 0—96km/h加速 2.27 秒，最高时速 248km/h，最大支持 500A 充电。

FF 表示，FF91 是一款“为未来而生”的汽车，将为用户带来前所未有的驾驶和乘坐体验。该公司还表示，将继续开发更多的车型，包括 FF81 和 FF71，以满足不同市场和客户的需求

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关键词：法拉第未来FF91

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