消息称法拉第未来 FF 91 车型有望提前展开第二阶段交付，北京时间 8 月 1 日开始

IT之家 7 月 31 日消息，据《证券时报》记者今日援引接近法拉第未来（Fraraday Future，下称 FF）的消息人士报道，FF 已完成所有合规及系统测试，包括成功通过联邦机动车安全标准（FMVSS）碰撞测试要求，即正面、侧面和背面碰撞测试。

此外，FF 品牌的首款车型 FF91 将于北京时间 8 月 1 日提前开启 FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段交付，8 月上旬开始向首批共创用户交付。

IT之家此前报道，FF 曾于 6 月中旬宣布，FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段“FOP 共创交付”交付时间从 2023 年第二季度末更新为 2023 年 8 月。据悉，法拉第未来表示，旗下首款车型 FF91 由于“一家供应商的时间限制”，以及受车辆“强化安全测试”中“额外系统测试”环节完成时间影响，导致最终交付时间有所推迟。

在 5 月 31 日举行的 FF 91 & 法拉第未来 Future 2.0 终极发布会上，法拉第未来正式发布了旗舰车型 FF91，并宣布 FF 91 2.0 Futurist Alliance （FF 91 2.0 未来主义者联盟版）售价为 30.9 万美元（当前约 221.6 万元人民币）。

FF91 最早在 2017 年亮相，当时法拉第未来承诺将在 2018 年投产，但这一计划一再推迟，直到五年后才实现。FF91 的规格也十分强悍，142 千瓦时的电池能提供 381 英里（约 613.16 公里）的 EPA 续航里程，CLTC 标准下具有 800+km 的续航里程，三电机最大 1050 马力，火箭模式下 0—96km/h加速 2.27 秒，最高时速 248km/h，最大支持 500A 充电。

FF 表示，FF91 是一款“为未来而生”的汽车，将为用户带来前所未有的驾驶和乘坐体验。该公司还表示，将继续开发更多的车型，包括 FF81 和 FF71，以满足不同市场和客户的需求。

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