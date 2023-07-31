雪佛兰新产品投放规划公布，将推插混版探界者、全新纯电 SUV 等车型

IT之家 7 月 31 日消息，据懂车帝今日报道，雪佛兰公布了最新的“产品投放规划”，透露今年下半年将有多款纯电、混动车型亮相上市。

其中，曾于 7 月 18 日在海外发布的雪佛兰新一代 Traverse（巡领者）将于今年 11 月引入国产并上市，搭载 HEV 油电混动系统。按照规划来看，新车定位为雪佛兰在华销售的旗舰车型，号称“提供越级体验、驾乘空间”，并配备 VCS 智能座舱、Super Cruise 智能驾驶辅助系统。

▲ 图源雪佛兰

另外，还有全新中级 SUV 探界者的插混车型、基于奥特能平台打造的首款中大型纯电 SUV（名称暂未公布）也将在年内正式上市。种种迹象表明，“首款中大型纯电 SUV”极有可能是雪佛兰开拓者 EV。

IT之家此前报道，雪佛兰品牌旗下最新的纯电 SUV 车型 —— 开拓者 EV 于上月底在通用汽车位于墨西哥的 Ramos Arizpe 工厂正式下线，并投入量产。该车最初在 2022 年 CES 上首发，计划于今年夏天在美国市场展开交付。新车将推出 4 款面向民用的配置，售价区间为 44995-65995 美元（当前约 32.2 - 47.3 万元人民币），提供前驱、后驱和全轮驱动等多种传动系统。

与当前通用品牌的其他纯电新车一样，雪佛兰开拓者 EV 同样是基于通用旗下纯电平台奥特能（Ultium）平台研发。所有开拓者 EV 车型都提供独立的前后悬架，以实现“卓越的乘坐舒适性和响应性”，不过具体动力参数暂未公布。

另一款全新车型探界者已于今年 6 月在工信部完成申报。当时申报的车型为燃油车，预计插电混动版车型在外观、内饰方面与燃油版保持一致。该车采用全新的设计语言，长宽高分别为 4653/1902/1710、1712、1714mm，轴距为 2730mm，相比老款车型整体尺寸都有所增加。动力参照燃油车型，配备 1.5T 涡轮增压发动机，最大输出功率为 127kW。

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