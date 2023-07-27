售价更亲民、体验更优秀，通用雪佛兰将推新款 Bolt 电动车型

IT之家 7 月 27 日消息，通用汽车公司在 2023 年第 2 季度财报会议上，宣布将推出基于 Ultium 平台的新款 Bolt 电动汽车，会面向消费者整合更丰富的功能。

IT之家翻译部分财报内容如下：

Ultium 平台不仅可以降低大约 40% 的电池成本，而且可以提供更高层次的消费向内容，带来更高的利润率。 而 Ultium 平台的受益者，就是我们正大力推动的下一代雪佛兰 Bolt 车型。 雪佛兰 Bolt 车型在全球范围内培养了大批拥趸，在客户满意度、品牌依赖度等指标上，均处于行业领先地位。 我们将推出新款 Bolt 车型继续保持这一品牌优势，通过使用 Ultium 和 Ultifi 技术更新车辆，为客户提供更亲民、续航里程就优秀、技术体验更卓越的车型。 我们后续将会分享更多细节。

通用汽车 CEO 玛丽・巴拉此前暗示，入门级雪佛兰 Bolt 电动汽车将在不久的将来回归，其价格低于即将推出的 Equinox EV 跨界车型，预计将低于 3 万美元（IT之家备注：当前约 21.4 万元人民币）。

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