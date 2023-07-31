微软 Edge 浏览器 Canary 版更新，允许用户在特定网站上禁用鼠标手势

IT之家 7 月 31 日消息，本月早些时候，微软为 Edge 更新了鼠标手势功能，你可以按住右键并向特定方向移动来执行各种任务，从而加快日常操作的速度，例如打开选项卡、重新加载页面、启动 InPrivate 隐私窗口、在网页之间切换等。

目前，微软 Edge 浏览器已经支持 16 种操作，非常灵活，但该功能仍缺少一个关键选项：在特定网站上禁用鼠标手势的功能。

@Leopeva64 发现，微软 Microsoft Edge 最新的 Canary 版本已经允许用户在特定站点上关闭鼠标手势，但也只有 Canary 版本。

IT之家提醒，如果你使用的是最新版的 Microsoft Edge Canary 浏览器，可通过执行以下操作来关闭特定网站上的鼠标手势：

打开浏览器的菜单并单击“设置”或输入 edge://settings。

转到外观 > 鼠标手势并向下找到“配置鼠标手势”。

在配置阻止列表中添加你需要的网站地址，然后单击“保存”。

要从已添加列表中删除对应的网站可单击旁边带有气管图标的按钮。

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