歌手 Travis Scott 发布《UTOPIA》专辑，打破苹果 Apple Music 首日播放量纪录

IT之家 8 月 1 日消息，美国说唱歌手特拉维斯・斯科特（Travis Scott）近日发布了第四张录音室专辑《乌托邦》（UTOPIA），7 月 28 日上架 Apple Music 之后，刷新了苹果该音乐服务的首日播放量纪录。

苹果 Apple Music 官方推特账号发布推文，表示：“这张新专辑打破了 2023 年 Apple Music 发行专辑首日播放量纪录”。

IT之家注：《乌托邦》是他自 2018 年推出《Astroworld》以来，时隔 5 年推出的最新大碟，一共收录了 19 首歌曲。

事实上，除了期待已久的新专辑，更让人振奋的是其华丽的合作阵容。Travis Scott 这次邀请到了 Beyoncé、21 Savage、Swae Lee、The Weeknd、Young Thug、Playboi Carti、Future、SZA、James Blake、Westside Gunn 等重量级歌手跨刀助阵，还有乐团「Bon Iver」的 Justin Vernon、WondaGurl、Metro Boomin、Boi-1da 等翘楚级制作人倾力参与，共同为专辑添上丰富多彩的音乐色彩。

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