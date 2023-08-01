消息称微软 Surface Laptop “3”笔记本将搭载第 12 代英特尔 CPU，淘汰 4GB 内存

IT之家 8 月 1 日消息，据 Windows Central 报道，微软计划在今年秋季的 Surface 活动上发布 Surface Laptop“3”，这是一款面向平价市场的笔记本电脑。据悉，这款新设备将搭载第 12 代英特尔处理器，提供更大的内存和存储空间，但也会相应提高售价，而外观设计和尺寸等方面则保持不变。

Surface Laptop“3”的前代产品 Surface Laptop Go 2 曾引发争议，因为其最低配版本只有 4GB 的内存，这对于运行 Windows 11 和现代互联网应用来说是远远不够的。而新款 Surface Laptop“3”将取消这一配置，最低配也将搭载第 12 代英特尔酷睿 i5 处理器、8GB 内存和 256GB 固态硬盘（Surface Laptop Go 2 最低配只有 128GB 固态硬盘）。不过，这也意味着入门级价格将不再是 599 美元，而是在 699 美元（IT之家备注：当前约 5005 元人民币）到 749 美元（当前约 5363 元人民币）之间，与目前的 8GB 版本相同。

从第 11 代英特尔处理器升级到第 12 代英特尔处理器，将为 Surface Laptop“3”带来更好的续航能力和一些基于人工智能的功能，比如 Voice Clarity 和 Voice Focus，这些功能目前只有在配备神经网络处理单元或 NPU 的电脑上才能使用。

除了处理器、内存和存储空间之外，新机的其它方面都将保持不变，不会有新的接口、显示屏改进或键盘 / 触控板的变化。意味着也不会有背光键盘，这是 Surface Laptop Go 用户的一大吐槽点。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。